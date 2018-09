El huracán Florence una tormenta “monstruosa” que amenaza a la costa este de los Estados Unidos

A medida que el huracán Florence avanza hacia la costa este, de categoría 4, los gobernadores de tres estados le llaman "monstruo" y han ordenado evacuaciones masivas para más de un millón de personas. Florence se espera que toque tierra el viernes

El gobernador de Carolina del Norte, junto con Carolina del Sur y Virginia, pronostica una "oleada de tormenta que amenaza la vida" y "vientos dañinos" advirtió a los residentes sobre las posibles condiciones extremas.

Hazle clic aquí para toda la informacion:

#Florence is likely to cause damaging hurricane-force winds along parts of the

coasts of South & North Carolina, & a Hurricane Watch is in effect for some of this area. Damaging winds could also spread well inland into portions of the Carolinas & Virginia https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/DzNeyuPLYV — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 11, 2018

El presidente Trump ha declarado estados de emergencia para las Carolinas, y para Virginia.

The safety of American people is my absolute highest priority. Heed the directions of your State and Local Officials. Please be prepared, be careful and be SAFE! https://t.co/YP7ssITwW9 pic.twitter.com/LZIUCgdPTH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2018