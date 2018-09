El juez ordenó que Bill Cosby sea encarcelado por "no menos de 3 años y no más de diez años

Bill Cosby recibió la clasificación de mayor riesgo que un delincuente puede tener: Bill Cosby ahora se considera un "depredador sexualmente violento" una determinación que requiere el registro de por vida, consejería obligatoria para los delincuentes sexuales con un proveedor de tratamiento y la notificación a la comunidad de que un "depredador sexualmente violento" vive en el área.

Bill Cosby de 81 años, quien fue una súper estrella de la televisión y comediante. Fue sentenciado a 3 a 10 años en una prisión estatal. Su fianza fue revocada y fue escoltado y esposado hoy después de la corte.

La sentencia de Cosby es el resultado de cargos contra él por drogar y agredir sexualmente a Andrea Constand en su casa hace 14 años.

COSBY IN HANDCUFFS: New mugshot photo shows the comedian after a judge ruled he's a "sexually violent predator" who will face between 3-10 years in prison for sexual assault. https://t.co/tslp47DpdV pic.twitter.com/bqVZXKLVWW