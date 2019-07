El lanzador de Los Angeles Angels Tyler Skaggs fue encontrado muerto, Tenía 27 años

El mundo del béisbol está de luto. El lanzador zurdo Tyler Skaggs de Los Angeles Angels fue encontrado muerto en una habitación de un Hilton en Texas el lunes por la tarde. Tyler Skaggs tenía 27 años.

La policía en Southlake, Texas, dijo que Skaggs fue encontrado sin vida en una habitación en el Hilton local poco después de las 2 p.m. Él fue declarado muerto en la escena.

Los Angeles Angels estaban programados para jugar el primero de una serie de cuatro juegos contra los Texas Rangers más tarde ese mismo día. Ese juego fue pospuesto.

The @Angels just released a statement about the passing of Tyler Skaggs. Devastating. He’s a Santa Monica resident, local kid, just got married in the offseason. I have no words. RIP to a wonderful person who worked hard, cared about his craft and had such personality. — Jill Painter Lopez (@jillpainter) July 1, 2019

"Tyler ha sido, y siempre será, una parte importante de la familia de los Ángeles", dijo el club en una breve declaración. "Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa Carli y toda su familia durante este tiempo devastador".

I just had lunch with Tyler a couple weeks ago. We talked pitching, life. He was so excited about the season. Absolutely gutted. I’m sick — Phil Hughes (@PJHughes45) July 1, 2019

We came up together. We won together. We laughed and celebrated together. Today, we all lose and mourn together. Your memory, your love for life, everything that made you, you, will live forever in the hearts and minds of those who knew you. Rest In Peace brother. We love you. pic.twitter.com/n30eXspS4N — Trevor Bauer (@BauerOutage) July 1, 2019

Tyler Skaggs, nacido en Los Ángeles, fue seleccionado en la primera ronda de Los Angeles Angel en el 2009 cuando estudiava en la preparatoria Santa Monica High School. Los Ángeles intercambiaron Skaggs a Arizona en 2010, y comenzó su carrera en las Grandes Ligas con 13 apariciones. Más de dos temporadas para los Diamondbacks. Los Angelinos lo volvieron a adquirir en diciembre de 2013 y había ganado 25 juegos en cinco temporadas con el club.

Words cannot express the deep sadness we feel right now. Our thoughts and prayers are with Carli and their families. Remembering him as a great teammate, friend, and person who will forever remain in our hearts... we love you, 45. pic.twitter.com/zCO8Ne01Gy — Mike Trout (@MikeTrout) July 2, 2019

