El presidente Donald Trump declara estado de emergencia la Florida por la llegada del huracán Michael

El presidente Donald Trump declaró estado de emergencia para la Florida. El huracán Michael llegara fuerte de categoría 3 y el gobernador de la florida, Rick Scott le llama "monstruosa tormenta", que se espera que toque tierra en partes del estado mañana miércoles.

El presidente dijo:

FLORIDA: es imperativo que atienda las instrucciones de los funcionarios estatales y locales. Por favor esté preparado, tenga cuidado y esté SEGURO

FLORIDA - It is imperative that you heed the directions of your State and Local Officials. Please be prepared, be careful and be SAFE! #HurricaneMichael https://t.co/VP6PBXfzm9 pic.twitter.com/aKmaDNgZve