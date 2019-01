El presidente George W. Bush entrega pizzas al Servicio Secreto en medio de un cierre

El ex presidente dijo que quería expresar gratitud por los trabajadores federales que están haciendo su trabajo sin paga. El agradece a los trabajadores federales y pide que se ponga fin al actual cierre del gobierno federal.

@LauraWBush and I are grateful to our Secret Service personnel and the thousands of Federal employees who are working hard for our country without a paycheck. And we thank our fellow citizens who are supporting them. It’s time for leaders on both sides to put politics aside, come together, and end this shutdown.