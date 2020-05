Empleados de Walmart y Sam's Club recibirán otra ronda de bonos en efectivo

Segun el informe, la compania dará en junio $ 300 a los trabajadores de tiempo completo y $ 150 a los empleados de tiempo medio.

Para ser elegible, debes de ser empleados a partir del 5 de junio. El dinero se pagará el 25 de junio.

Walmart and Sam's Club employees to receive another round of cash bonuses https://t.co/h58NZSIHid pic.twitter.com/6xpSsb4ALT