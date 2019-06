Encuentran huesos de dinosaurio en Denver

Es increíble como unos trabajadores de construcción encontraron huesos de dinosaurios y según los científicos, pertenecen a un triceratops de 68 millones de años.

La información aquí:

Huesos de dinosaurio. Eso fue lo que hallaron unos trabajadores de construcción que cavaban cerca de una casa de retiro en #Denver. Los fósiles pertenecen a un triceratops de 68 millones de años, dicen los científicos. Paleontólogos del Museo de la Naturaleza y la Ciencia de Denver se encuentran excavando y documentando el raro hallazgo. Los científicos dicen que la posibilidad de descubrir más fósiles es muy alta. En 2017, se descubrieron fósiles de dinosaurios con cuernos en Thornton, un sitio de construcción de Denver, y se reveló que pertenecían a un pariente del triceratops, el torosaurus.