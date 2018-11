Estudio: Las mujeres duermen mejor con los perros a su lado.

Un nuevo estudio afirma que las mujeres que comparten sus camas con perros tienen un mejor descanso nocturno. No se preocupan de nada.

Los investigadores encontraron que las dueñas de perros reportaron menos sueño perturbado y mayores sentimientos de seguridad y comodidad.

El estudio también encontró que las mujeres que dormían con sus gatos no mostraron los mismos beneficios.

