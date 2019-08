Ex conductor de NASCAR y su familia tienen accidente Aéreo

Un pequeño avión se estrelló en Elizabethton, Tennessee, llevando al ex conductor de NASCAR Dale Earnhardt Jr. y su familia. Las autoridades dicen que todos salieron vivos.

El conductor retirado de NASCAR Dale Earnhardt Jr. fue llevado al Centro Médico Johnson City por lesiones menores, según el sheriff del condado de Carter, Dexter Lunceford.

El sheriff dijo que la esposa y su hijo de Earnhardt también estaban en el avión, junto con un piloto, otro pasajero y un perro de la familia.

La FAA confirma que había cinco personas en el avión.

I can confirm Dale, Amy & Isla along with his two pilots were involved in a crash in Bristol TN this afternoon. Everyone is safe and has been taken to the hospital for further evaluation. We have no further information at this time. Thank you for your understanding.