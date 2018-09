Ex presidente Barack Obama tendrá su propia calle en los Ángeles, California

La noticia llego por el alcalde Eric Garcetti de Los Ángeles que tuiteó que un tramo de 3.5 millas de Rodeo Road en el suroeste de Los Ángeles pasará a llamarse Obama Boulevard

"Estamos encantados de que a los angelinos y visitantes siempre se les recuerde el legado del presidente Barack Obama cuando viajen por los Ángeles", tuiteó Garcetti.

Obama realizó una manifestación de campaña en Rodeo Road cuando se postuló para presidente en 2007. Pero no hay que confundirse con el exclusivo Rodeo Drive en Beverly Hills.

La calle está en el distrito del consejo de Wesson. Su moción menciona que es el hogar de la "fila de presidentes", una serie de calles con el nombre de ex presidentes que incluye los bulevares Washington, Adams y Jefferson.

Para la nota completa hazle clic aquí:

It’s official: our City Council has voted to rename Rodeo Road to Obama Boulevard!



We’re thrilled that Angelenos and visitors will forever be reminded of the legacy of President @BarackObama when traveling across L.A. pic.twitter.com/gnVNgBgndn