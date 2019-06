Fanáticas arriesgan ser arrestadas solo por querer darle un abrazo a la estrella del béisbol Cody Bellinger

Por dos juegos consecutivos, una fan de los Dodgers se apresuró a abrazar a Cody Bellinger.

Y el domingo, una fanática de 14 años saltó de las gradas y se dirigió al campo para darle un abrazo al jugador.

Esto paso durante la octava entrada “top of the eight inning”, los fanáticos gritaban, pero todo fue interrumpido por la seguridad que la detuvo momentos después y la sacó del campo.

Female fans risking arrest to hug baseball star Cody Bellinger https://t.co/9ajFNvQTu6 pic.twitter.com/eFFPkgBK19 — ABC13 Houston (@abc13houston) June 26, 2019

"Se me acercó y me dijo: 'Quiero un abrazo'. "Me dio un abrazo, y luego cuando me dio un abrazo, un guardia de seguridad la abordó", dijo Bellinger después del juego.

Cody Bellinger: "You know you're going to jail."



Fan: "It was worth it." pic.twitter.com/N5eJxGBq9v — Matthew Moreno (@MMoreno1015) June 23, 2019

De acuerdo con el código de Conducta de los Dodgers de Los Angeles. Ir al campo de juego se considera una violación que resultará en "expulsión inmediata y / o arresto y enjuiciamiento”.

