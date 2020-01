Frente frio en la florida congela a las iguanas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a los residentes del sur de la florida sobre la lluvia, la nieve y el granizo, porque las temperaturas están bajando tanto que las iguanas se están cayendo de los árboles.

El Servicio Meteorológico Nacional asegura que las iguanas no están muertas, solo congeladas.

Las temperaturas al sur de la florida la mañana del miércoles 22 de enero de 2020 no llegaron a romper un récord, Sin embargo, en el 1985 Miami tuvo una temperatura mínima de 30 y Fort Lauderdale tuvo una mínima de 29 ".

Las bajas temperaturas congelan a las iguanas, pero no necesariamente morirán. Eso significa que muchos se despertarán cuando las temperaturas suban.

Here they are! Cold stunned iguanas around Miami and Fort Lauderdale after the coldest air in 10 years! We hit the upper 30s in spots. #FallingIguanas pic.twitter.com/He8jqkjFo2