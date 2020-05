Fuegos artificiales y acrobacias de autos en la intersección del área de Galleria

Una gran multitud se reunió en la intersección de Westheimer y Sage para presenciar el espectáculo ilegal, completo con fuego artificiales y autos realizando acrobacias locas y todo fue captado en cámara.

Hazle clic aquí para ver el video.

"It sounded like shootings....I was SHOOK! I clutched my pearls!" @RichLux713 described the wild show that happened outside the Galleria at 2:30 a.m.

Full interview: https://t.co/Y3ExE5ziOf pic.twitter.com/WHoRK6xXdC