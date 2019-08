El Sr. B, un adorable gato 'gigante' que está en adopción, vuelve loco al internet

Conoce al adorable gato de un refugio pesa 26 libras y está inclinando la balanza del amor.

Él es un gato atigrado de pelo corto de color marrón y blanco llamado Mr. B, BeeJay, se presentará en adopción en Morris Animal Refuge en Filadelfia, Pensilvania. Espero que lo adopte una familia amorosa que de verdad lo quiera.

OMG, big boi Mr. B is a CHONK. He’s a chonk of a chonk. He redefines the term. Can you guess how much he weighs? More importantly, can you give him a home? Adopt this jumbo-sized package of fluff & love: https://t.co/v8aB6PzBbL. Please RT to help this sad-eyed guy find happiness! pic.twitter.com/tquRuvRaws