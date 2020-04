Harris County: Orden oficial DE MÁSCARA a partir del lunes 27 de abril,

Oficialmente apartir del lunes 27 de abril, todos los residentes del Condado de Harris deben usar algún tipo de protección para la cara al salir en público. La orden durará 30 días y puedes usar una máscara, bufanda o un pañuelo.

Según la orden, es para los los residentes de 10 años en adelante.

Las máscaras deben cubrir la nariz y la boca

Hazle clic aqui para la nota completa

MASK ORDER OFFICIAL: Starting Monday, April 27, all Harris County residents 10 years and older must wear some type of face covering when going out in public. https://t.co/tNhd938pE0