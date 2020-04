Hija de 19 años de Floyd Mayweather enfrenta cargos de asalto por apuñalar a una mujer en Cypress, Texas

La hija de 19 años de Floyd Mayweather, Iyanna, enfrenta un cargo de asalto agravado con una arma mortal por apuñalar a una mujer de 25 años varias veces en los brazos el viernes por la noche en Cypress. Todo comenzó como una discusión

La mujer fue transportada al hospital en condición estable.

Iyanna Mayweather fue arresta y con una fianza de $ 30,000.

Para la nota completa hazle clic aqui:

Floyd Mayweather’s daughter faces assault charge after being accused of stabbing woman in Cypress Friday

> https://t.co/mQZX0pkSqu