Hombre arrastra a sus perros cuando los va a entregar a Harris County Animal Shelter

Video enseña a este hombre arrastrando a sus perros para entregarlos al refugio de animales de Harris County hoy.

536248 y 536250. Resulta que este hombre ha entregado 6 perros, no solo los que vemos aquí. Razón por entregarlos al refugio "se va mover”. ¡Quiero llorar de tristeza! Si no los puedes cuidar no los tengas, pero no los maltrates.

El refugio está en su máxima capacidad. Ayuda a salvar una vida hoy. Ellos necesitan de ti.

Para la página de Harris County Animal Shelter solo hazle clic aquí: