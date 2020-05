Houston- El programa de asistencia de alquiler cerro en menos de 2 horas después de que el dinero se agoto

Segun el informe, los $15 millones para el Programa de Asistencia de Alquiler COVID-19 de la Ciudad de Houston han sido totalmente comprometidos.

La ciudad anunció que las aplicaciones se cerraron a solo una hora y 34 minutos después de que se abrieron para los inquilinos esta mañana de jueves.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Houston tuiteó el miércoles por la mañana.

Hazle clic aqui para leer la nota completa

The program opened for tenants to apply at 10 a.m., but by 11:34 the funds were tapped out.​ https://t.co/1lM9EDx99Q