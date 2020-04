Houston Food Bank tendra distribucion de comida, mañana miercoles en Cypress

Mañana miercoles 29 de abril de 2:00-8:00pm, o hasta que se acabe la comida. EL Houston Food bank estara repartiendo comida en el Berry Center del 8877 Barker Cypress Rd, Cypress, TX 77433

Houston Food Bank Mega Food Distribution:

Wednesday, April 29th

2:00-8:00pm (or when food runs out)

Location: Berry Center (8877 Barker Cypress Rd, Cypress, TX 77433)

***Please note NEW LOCATION. #cyhope #bethedifference #houstonfoodbank #fooddistribution pic.twitter.com/PrCTDXV0aE