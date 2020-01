Houston llora al ex jugador y entrenador de la universidad de Houston que murió en el accidente de helicóptero con Kobe Bryant

John Altobelli, su esposa y su hija entre los 9 muertos.

Altobelli fue jugador para la universidad de Houston por dos años del 1984 a 1985 y se recibió con un título en educación física en el 1987.

Altobelli estaba entrando en su temporada 28 como entrenador en Orange Coast College, donde fue el entrenador de béisbol con más años en la historia de la escuela.

En 2019, Altobelli fue seleccionado como el Entrenador Nacional del Año de la Asociación Americana de Entrenadores de Béisbol para la División de la Asociación del Pacífico.

We are heartbroken and shocked to learn that our former head coach, John Altobelli along with his wife Keri and daughter Alyssa passed away this morning in the helicopter crash that also claimed the lives of Kobe Bryant and his daughter Gianna.