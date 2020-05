Hoy Lina Hidalgo, jueza del condado de Harris anuncio en sus redes sociales

“Hecho. Acabamos de finalizar $ 30 millones para el alivio #COVID. Subvenciones de $1,200 a $1,500 para que las familias de bajos ingresos gasten en lo que más necesitan. Los fondos comenzarán a distribuirse tan pronto como la próxima semana”.

Se espera que el dinero del Fondo de Ayuda COVID-19 del Condado de Harris ayude entre 20,000 a 25,000 familias.

Done. We just finalized $30 Million for #COVID relief. Grants of $1,200 to $1,500 for the lowest income families to spend on what they need most. Funds will begin being distributed as soon as next week. More info coming soon.