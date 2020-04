Investigadores entrenan perros para detectar el virus COVID-19 en humanos

Los caninos se han utilizado durante décadas para detectar drogas, bombas, cadáveres e incluso cáncer.



según el informe, Ahora, un equipo de investigadores británicos espera que el agudo sentido del olfato de los perros pueda ayudar a detectar COVID-19.

La organización descubrió recientemente que los caninos pueden detectar infecciones de malaria en humanos y están investigando si lo mismo es cierto para COVID-19.

un nuevo tipo de prueba de coronavirus, una que solo requiere un olfateo.

