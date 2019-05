Jenicka Lopez, la hija menor de Jenni Rivera, se convirtió en modelo curvy

Jenicka Lopez, la hija menor de Jenni Rivera, se convirtió en modelo curvy y ahora da lecciones de belleza y moda en redes sociales.

Despues de la muerte de su madre Jenicka llevo una vida mas discreta que la de sus hermanos chiquis johnny. Ahora que cumplio 21 anos decidio entrar al mundo del espectaculo convirtiendose en una modelo curvy y vlogger de belleza. Tambien anuncio que es la nueva enbajadora de una reconocida marca de ropa con la que tambien colaboran Cardi B y kylie Jenner

Esta chica esta rompioendo las redes sociales con sus fotos

Para la nota completa hazle clic aqui:

So excited for our new @jennirivera x @bebellacosmetics collection✨ Im wearing 3 items from the collection, can you guess what they are? -- makeup by: @brendamonique_ ————————————————————————— Tan emocionado por la nueva colección @jennirivera x @bebellacosmetics ✨ Estoy usando 3 cosas de la colección, ¿puedes adivinar cuáles son? -- maquillaje por: @brendamonique_