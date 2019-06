J.J. Watt quiere que compremos Whataburger de vuelta del banco de Chicago que lo acaba de comprar

La venta de Whataburger a un banco de Chicago sorprendió a muchos, incluido a la defensiva de los TEXANS.

Como Whataburger y BDT Capital anunciaron la venta hoy viernes, lo que convierte al gigante de la comida rápida de Texas en un portafolio que incluye inversiones minoritarias en Einstein Bros. Bagels y Krispy Kreme Donuts, J.J. Watt propuso a los TEXANS con una idea de inversión propia.

Aquí lo que el propuso:

Ok, I say we all chip in and buy Whataburger back. Make honey butter chicken biscuits available all day, add kolaches to the menu and change nothing else. Especially not the ketchup. https://t.co/HadutHXJ9l