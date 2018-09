Juez ordena pareja detrás de la cuenta de GoFundMe para hombre sin hogar que se presenten ante el tribunal

FILADELFIA - Un juez ordenó a la pareja de Nueva Jersey que comenzó una cuenta de GoFundMe, que recaudó $ 400,000 para ayudar a un hombre sin hogar de Filadelfia, a comparecer ante el tribunal.

El abogado del hombre sin hogar, John Bobbitt, dijo que se dio cuenta que ya no hay dinero por el abogado de la pareja.

La jueza Paula Dow le dijo al abogado de la pareja, Kate McClure y Mark D'Amico el miércoles que tenía varias preguntas sobre el caso y quería ver a los acusados ella misma. La pareja también debe hacer declaraciones sobre el dinero recaudado para Bobbitt. La semana pasada la corte también ordeno a la pareja entregar los fondos restantes recaudados en GoFundMe para ayudar a Bobbitt.

McClure y D'Amico comenzaron una cuenta de GoFundMe para ayudar a Bobbitt, quien gastó sus últimos $ 20 para ayudar a McClure después de que se quedó sin gasolina en la carretera I-95 el año pasado.

Outside of Kate McClure and Mark D’Amico’s house is the used BMW John Bobbitt says the couple purchased earlier this year. He suspects the GoFundMe $ raised for him was used to buy it. pic.twitter.com/96KWxC3JP8