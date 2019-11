Jugador de la NFL Ronnie Stanley adopta el perro que nadie queria en un refugio de animales

El tackle ofensivo de los Baltimore Ravens, Ronnie Stanley, obtuvo grandes puntos en las redes sociales después de una visita al Refugio de Rescate y Cuidado de Animales de Baltimore (BARCS). El no buscaba al perro perfecto; Stanley quería el perro que nadie más adoptaría.

El que le gano el corazon a Ronnie Stanley fue un perro de raza mezcla perdiguero-terrier de 6 años llamada Winter que había entrado al refugio BARCS en Maryland después de haber sido encontrada encerrada y sola en una casa vacía. Era un día caluroso y estaba deshidratada y extremadamente asustada. El director del refugio dijo en una entreista que ella "Estuvo allí sin comida, agua o aire fresco durante una semana y que tambien se había estado comiendo el panel de yeso. [No está claro> si eso fue porque seestaba muriendo de hambre o como un intento de escapar ".

"Estaba deshidratada y extremadamente asustada", explicó el refugio de animales, compartiendo la historia de Winter en Facebook.

Hazle clic aqui para leer la historia de winter, y fotos de su nueva familia

