Jussie Smollett actor del Empire está siendo acusado de pagar a dos hombres para organizar su ataque

Pero ahora todo ha cambiado y le han cambiado la trayectoria de la investigación.

Según el reporte: Hace tres semanas, se informó que el actor fue víctima de un presunto ataque racista y homofóbico. El reporte dice que ahora, después de interrogar a dos hombres que se creía que eran los sospechosos, pues ha cambiado la trayectoria de la investigación.

Cuando salió la noticia sobre el asalto reportado se volvió viral y para muchos esto era un engaño, algo que el actor ha negado.

Según el informe CNN citó a fuentes policiales diciendo que el actor del Empire pagó a dos hombres para que organizaran un asalto contra él. Los abogados de Smollett han dicho que el actor se siente "víctima" por las afirmaciones de que el desempeñó un papel para su propio ataque.

La policía ahora está tratando de hablar nuevamente con el actor y se ha acercado a su equipo legal. Pero sus abogados dijeron en un comunicado que el actor no planea reunirse con las autoridades pero que "mantendrán un diálogo activo" con la policía en su nombre.

