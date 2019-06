Khloé Kardashian interviene en los mensajes de coquetos de su hermano Rob y Natti Natasha.

Natti Natasha felicita a Rob Kasdashian para el día de los padres; "¡Feliz día del padre! Eres un papá excelente, lo sé muy bien. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto", a lo que le responde Rob, "Espero que nos veamos muy pronto". Este mensaje ascendió las redes sociales y también agarro la atención de la hermana mayor de Rob, Khole Kardashian pidiendo explicaciones. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Quién es esa chica?" "Pues me voy a pasar por tu casa. Te veo en un rato", y hasta allí quedó la conversación.

¿Qué les parece? ¿Les gusta esta pareja?

Happy father’s day --! You are an excellent father, I know. God bless you. See you soon ☺️! https://t.co/kSzdhz7L2o