Kirk Douglas, actor y leyenda de Hollywood, muere a los 103 años

Kirk Douglas, uno de los protagonistas estadounidenses más famosos murió hoy miércoles a la edad de 103 años.

Me encantaban sus películas. Una de mis favoritas es ‘The Man from Snowy River.”

Su familia dio un comunicado hoy miércoles en el cual su hijo, el actor Michael Douglas, dijo “Para el mundo, él era una leyenda, un actor de la época dorada de las películas que vivió bien en sus años dorados, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía establecieron un estándar al que todos aspiramos”. El actor siguió con “deja un legado en el cine que perdurará en las generaciones venideras, y una historia como un reconocido filántropo que trabajó para ayudar al público y llevar la paz al planeta.” Que en paz descanse

