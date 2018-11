La aerolinia Southwest se disculpó después de que una madre dijo que un agente se burló del nombre de su hija llamada Abcde

Southwest Airlines emitió una disculpa el jueves después de que una mujer afirmara que un agente de la puerta se burlaba del nombre de su hija de cinco años, Abcde.

Según informes, Traci Redford se estaba preparando para embarcar en un vuelo desde el Aeropuerto John Wayne en el Condado de Orange a El Paso, Texas.

"El agente de la puerta comenzó a burlarse del nombre de mi hija, se rió, nos señaló a mí y a mi hija y habló con otros empleados", dijo Traci Redford en una entrevista a KABC. "Así que me di la vuelta y solo dije 'Oye, puedo escucharte. Si puedo escucharte, mi hija también puede escucharte. Te agradecería que te detuvieras'".

Southwest Airlines dijo que desde entonces se ha hecho un seguimiento con la empleada involucrada, pero no reveló ninguna acción tomada.

"Extendemos nuestras sinceras disculpas a la familia", dijo la aerolínea en su comunicado. "Nos enorgullece extender nuestra Hospitalidad a todos nuestros clientes, lo que incluye vivir con la Regla de Oro y tratar a cada persona con respeto, en persona o en línea".

Name shaming? This Texas woman claims a @SouthwestAir agent made fun of her 5-year-old daughter's name as they were preparing to board their flight at @JohnWayneAir in Orange County.



Her daughter's name is Abcde (pronounced Ab-city). @ABC7 pic.twitter.com/iHpBPoakYI