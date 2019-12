La comunidad se despide del sargento caído, Christopher Brewster

Amigos, familiares y líderes de la ciudad se reunieron el jueves para despedirse del sargento de policía caído de Houston. Christopher Brewster.

Brewster recibió un disparo mortal mientras respondía a una llamada de disturbios domésticos en el lado este de Houston el sábado por la noche. Sirvió a HPD durante nueve años y trabajó en patrullas y en las divisiones de pandillas y delincuentes mayores, según HPD.

Su funeral se celebró en Grace Church Houston en 14505 Gulf Freeway. El público fue invitado a asistir.

HPD officers arriving at Grace Church as they prepare for the funeral on Sgt. Chris Brewster #abc13eyewitness pic.twitter.com/LKHiLF4snF

East side patrol officers are here outside of Grace Church waiting for the casket carrying Sergeant Christopher Brewster to arrive. Brewster was assigned to Eastside and worked with these men and women.#abc13eyewitness pic.twitter.com/3NXTn99Wv5