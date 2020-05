La Corte Suprema de Texas ordena la liberación de la dueña de una peluqueria en Dallas

Te acuerdas de la mujer de Dallas que fue sentenciada a carcel por negarse a serrar su negocio a pesar de las ordenes estatales y locales.

A solo un día después de que ella fuera sentenciada. El fiscal general de Texas Ken Paxton calificó de indignante la sentencia de Shelley Luther, dueña de una peluqueria en Dallas.

La Corte Suprema de Texas ordenó que la propietaria de la peluqueria fuera liberada de la cárcel después de que fue encontrada en desacato penal a la corte. La orden del tribunal llega la misma mañana que el gobernador Greg Abbott modificó su orden ejecutiva estatal para decir que los infractores del cierre no pueden ser encarcelados.

SALON OWNER JAILED: Shelley Luther was sentenced to 1 week in jail after she refused to close her business despite state and local orders. A judge offered to levy a fine instead of jail time if she would apologize, but she refused. Read more: https://t.co/oLQR4wVYbH pic.twitter.com/QspKoyASUq

Throwing Texans in jail whose biz's shut down through no fault of their own is wrong.



I am eliminating jail for violating an order, retroactive to April 2, superseding local orders.



Criminals shouldn’t be released to prevent COVID-19 just to put business owners in their place.