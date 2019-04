La isla de Galveston cuenta con el regreso del agua clara

¡Está de vuelta y es azul! La isla de Galveston le da la bienvenida al regreso del agua clara que atrajo a la gente el año pasado.

El agua azul cristalina que se convirtió en el gran atractivo de la isla de Galveston al menos dos veces el año pasado hizo su debut en este 2019.

La cuenta de Twitter de la isla de Galveston publicó fotos y videos el viernes del agua, tan azul como la última vez.

Entra aquí para mirar las fotos

April 26, 2019. EASILY the most beautiful Friday of the year! -- #TGIF #LoveGalveston