La jueza Hidalgo quiere extender la prohibición de desalojo hasta el 24 de agosto

La jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, y el alcalde Sylvester Turner han pedido a los jueces que no desalojen a nadie hasta el 25 de julio. El aviso requerido de 30 días significaría que nadie sería desalojado antes del 25 de agosto.

El estado dijo que los desalojos pueden continuar, pero Hidalgo dijo que no es obligatorio.

