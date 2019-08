La policía de Galveston se disculpa luego de que aparecieran las fotografías de los agentes que llevaban a un sospechoso caminando mientras ellos cabalgaban a caballo

La policía de Galveston se disculpa luego de que aparecieran las fotografías de los agentes que a un sospechoso caminando mientras ellos cabalgaban a caballo

La policía emitió en un comunicado de prensa sobre la foto el lunes, confirmando que los oficiales montados en caballos habían amarrado un lazo a las esposas del sospechoso después de que fue arrestado el sábado por cargo de allanamiento criminal.

Mira aquí toda la nota completa, hazle clic aquí:

Galveston police officers were seen making an arrest while on horseback, leading a handcuffed man down the street. While the arrest technique was in line with officers’ training, the Galveston police chief has apologized and says the department has changed their policy. . . . #galveston #arrest