La policía revela la descripción del hombre armado buscado en el tiroteo de ayer en el 10’s Baytown East Freeway que dejó 2 muertos

Dos personas fueron asesinadas a tiros el jueves por la tarde durante un tiroteo en la Autopista del 10’s Baytown East Freeway cerca de la salida de Normandy Street. Según el informe: Dos vehículos estuvieron involucrados en el accidente justo antes del tiroteo. Un vehículo golpeó al otro vehículo, que luego giró en medio de la autopista. Una persona salió del vehículo que no giró y comenzó a disparar al otro vehículo. Las dos personas que iban en el vehículo que giro murieron en la escena. Las víctimas tenían 25 y 33 años. La policía dijo que cree que el hombre armado usó un AR-15. Un testigo, que porta un arma para protección personal, vio lo que estaba sucediendo y dijo que cuando el pistolero se volvió hacia él, temió por su vida y disparó varios disparos contra el hombre. La policía dijo que el testigo no estaba seguro de si golpeó al pistolero. El tirador volvió a su vehículo y abandonó la escena. Al menos dos testigos realizaron RCP hasta que llegaron los primeros en responder, pero no pudieron salvar a las víctimas. La policía también dijo que se encontraron narcóticos en el vehículo de las víctimas. Las autoridades dieron a conocer una descripción del pistolero y su vehículo. Se describe como un hombre hispano de unos 20 años que se cree que mide alrededor de 5 pies y 7 pulgadas de alto. Llevaba una camisa roja y conducía un nuevo modelo, sedán de cuatro puertas.

