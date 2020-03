La primera muerte de COVID-19 en la ciudad de Houston. Una mujer de 60 años que viajó recientemente. Según el Departamento de Salud de Houston, la mujer tenía varias condiciones de salud. Ella murió en un hospital el martes 24 de marzo.

pero la ciudad recibió la confirmación de que su muerte fue un caso COVID-19.

hazle clic aqui para la informacion completa:

A woman in her 60s who recently traveled became the city of Houston's first COVID-19 death, officials announced Thursday.https://t.co/F5qrfgAxg2 @abc13houston