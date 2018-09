Lluvias constantes inundando las calles nuevamente en Galveston

Las fuertes lluvias una vez más a lo largo de la costa están causando inundaciones en las calles de Galveston, TX. Hoy viernes fue el quinto día de lluvia sin parar. Según informes durante los primeros 13 días de septiembre, Galveston registro 16.47 pulgadas de lluvia y llovió 12 de esos 13 días.

Para la información completa y mirar videos de las inundaciones hazle clic aquí:

The National Weather Service says Galveston has recorded nearly 17 inches of rain in just the first 13 days of September. https://t.co/9Z7qNCb16O pic.twitter.com/FWi9Zo9kzW