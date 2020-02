Senado absuelve a Trump por abuso de poder, obstrucción de cargos del Congreso. El voto de los senadores fue 52-48

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country’s VICTORY on the Impeachment Hoax!