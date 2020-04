Luna rosa: la superluna del 7 de abril será la más grande y brillante del año

La luna llena de abril se conoce como la luna rosada, ¡pero en realidad no será rosa! La luna rosa recibe su nombre de ujna planta de se llama phlox, flores rosadas que florecen en la primavera.

martes 7 de abril, la luna rosa se levantará como una superluna a las 9:35pm Centro.

Una superluna ocurre cuando la luna llena tiene su encuentro más cercano con la Tierra. También será la superluna más grande y brillante del año. hazle clic aqui para la nota completa:

Pink moon: April 7 supermoon to be largest, brightest of the year https://t.co/s5fVQmYYtS pic.twitter.com/g784uzotsV