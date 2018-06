Madre Y Novia Acusadas En La Muerte de un niño Encontrado En La Playa De Galveston

La policía de Galveston acusó a dos mujeres por la muerte de un niño de 4 años cuyo cuerpo fue encontrado en la playa de Galveston, TX.

En una conferencia de prensa el miércoles por la mañana, las autoridades identificaron al niño como Jayden Alexander López de Houston, TX.

La policía dice que arrestaron a la madre de Jayden, Rebecca Suzanne Rivera, y a su novia Dania Amezquita Gomez, quienes también viven en Houston, TX.

Según informes ambas mujeres estaban presentes en el momento de la muerte de Jayden.

Aún no han podido encontrar al padre del niño.

Los investigadores también revelaron el miércoles por la mañana que había un niño de 3 años en la casa de Rivera. Él fue removido de la casa inmediatamente.

Según la policía, Jayden mostró signos de desnutrición y también tenía moretones en su cuerpo antes de su muerte.

Los funcionarios dicen que recibieron pistas, lo que llevó a los nombres de las sospechosas. Y alguien también reconoció a Jayden de una foto.

