Maestra sustituta golpea, arrastra y pisotea a estudiante en escuela secundaria en Texas

Que terrible esta esto: Maestra sustituta en la escuela secundaria Lehman aquí en Texas golpea violentamente a un estudiante en la cara varias veces, arrastrando a la adolescente y pisoteando su cabeza. La comunidad quiere respuestas y según informes, un estudiante del salón dijo que la maestra sustituta se agitó en la clase de español y finalmente se acercó a la víctima.

La oficina del sheriff del condado de Hays identificó a la maestra como Tiffani Lankford, de 32 años.

El distrito escolar dijo que el maestro acusado fue despedido y acusado de asalto agravado por delito grave de segundo grado.

