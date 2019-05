Maluma besa a su madre en la boca y genero polemica

Al igual que todos nosotros, el cantante Maluma celebró el Día de las Madres este fin de semana y decidió compartirlo con todos sus seguidores a través de su redes sociales.

Maluma subio una foto besando a su madre en la boca a su cuenta de instagram con la frase, "Feliz día amor de mi vida, FELIZ DÍA MADRE", y rapidamente se hizo viral acumulando mas de 1.7 millones de corazones rojos y mas de 25,000 comentarios.

Sin embargo, esto como que no le parecio a sus fans. Maluma genero opiniones divididas en sus fans por besar a su mami en la boca. ¿Tu que opinas?

Para la nota completa hazle clic aqui:

Feliz día amor de mi vida, FELIZ DÍA MADRE ❤️