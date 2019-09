Manifestantes de Greenpeace cuelgan del puente de Fred Hartmen Bridge

Al menos 11 manifestantes de Greenpeace colgaban del puente Fred Hartman en Baytown, Texas, justo antes del tercer debate demócrata de 2020, el jueves 12 de septiembre. Segun la informacion los esfuerzos de Greenpeace son para enfrentar a la industria petrolera en Texas, y que los manifestantes tenían la intención de permanecer en su lugar durante 24 horas para evitar el transporte de petróleo y gas a través del canal.

