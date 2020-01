Matthew McConaughey le hace una cita a su mama de 88 años para que salga con el papa de Hugh Grant, de 91

A sí que Las estrellas de "The Gentlemen" podrían terminar siendo hermanastros.

Según informes, durante una gira promocional para "The Gentlemen" el actor ganador del Oscar dio una actualización sobre el esquema de emparejamiento que él y su coprotagonista Hugh Grant eclosionaron para reunir a sus padres. Matthew McConaughey, "Su padre tiene 91 años, mi madre 88. Sí, ¿por qué no?" "Se supone que la próxima semana se encontrarán, y probablemente no los veremos por el resto de la noche", bromeó.

