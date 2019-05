"Me trata como basura": los comentarios de Frida Sofía contra Alejandra Guzmán en su post del Día de la Madre

La hija de Alejandra Guzmán le dedico este mensaje a su madre para festejar el día de las madres en México y ha desatado polémica.

la joven publicó un mensaje que dejo más de 2,000 comentarios que causaron revuelo donde la joven acusaba a su propia madre de estar ausente durante su vida.

Hazle clic aquí para la nota.

---------------------- ------.