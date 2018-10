Michael tocó tierra de categoría 4 y deja devastación por su paso

La monstruosa tormenta toco tierra de categoría 4 con vientos de 155 millas por hora y amenaza con dejar una estela de destrucción a su paso.

La poderosa tormenta ya deja inundaciones devastadoras y se convierte en unos de los peores que toca el Panhandle con una peligrosa ciclónica de hasta 13 pies.

Roofing peeling off The Flamingo in #PanamaCityBeach as #michael makes landfall east of us. Tyndall AFB (18 miles from us) reporting gusts to 128 mph. h/t @SarahDillingham @JamesSinko pic.twitter.com/r2bWgPYsym

.@ShepNewsTeam: "The strongest part of the storm, the eyewall, packing 155 mile an hour winds with gusts much stronger, enough to tear down homes...the very worst of it is in an area of almost no population." #HurricaneMichael https://t.co/vbFCXzoUWO pic.twitter.com/uU1YACio1w