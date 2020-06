Miles de personas se reúnen para protestar Justicia para George Floyd esta tarde en el centro de Houston

Segun el informe; Una mujer fue detenida luego de que sacara un rifle durante la protesta y marcha por la muerte de George Floyd cesta tarde en Houston.

El incidente ocurrió mientras miles de habitantes de Houston marchaban desde el Discovery Green hasta CIty Hall para protestar contra la brutalidad policial y la justicia para Floyd.

Que fue lo que dijo Art Acevedo, jefe de la policia de Houston, hazle clic aqui para la nota completa

A woman has been detained after pulling out a rifle during a protest and march over the death of George Floyd.



Houston Police Chief Art Acevedo said he's going to arrest the woman for trying to start a riot during a peaceful protest.