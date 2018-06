Mujer Encuentra Las Cenizas De una Persona A Lado De La Carretera

Monique McKnight ha vivido en su vecindario por unos 30 años. En todo este tiempo ella ha visto todo tipo de cosas arrojadas ilegalmente al costado de la carretera cerca de su casa, pero el martes fue diferente. Mientras ella estaba caminando a su perro, ella se encontró con restos humanos.

"Lo estoy viendo olfatear y estoy diciendo 'está bien, ¿qué estás mirando?' Y camino hasta allí y encuentro una caja, y estoy diciendo 'OK, ¿qué es esto?' Y estoy mirando, y cuanto más me acerco, me doy cuenta de que se trataba de los restos de alguien, todavía en la caja, todavía en la bolsa, pero al costado de la calle ", dice McKnight.”

También dice que la curva en South Finch Circle es un lugar para negocios sospechosos

- no hay luces, no hay casas, nadie para presenciar cuando las cosas son arrojadas y dejadas atrás. Los vecinos incluso han encontrado cajeros automáticos allí.

Probablemente las cenizas fueron arrojadas descuidadamente. Afortunadamente, la bolsa sellada todavía estaba intacta. El nombre del difunto todavía era visible. Junto con la fecha de cremación, el 13 de diciembre de 2006, y la información de la funeraria.

McKnight contactó al Departamento de Policía de Houston y esperan resolver el misterio de cómo terminó aquí al costado de la carretera.

Según la información; contactaron a una funeraria del área de Houston quien recogió las cenizas.

