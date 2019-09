Necesitamos oraciones esta noche para el jugador de fútbol americano de Austin High School quedo paralizado después del tackle

Jordyn Hawkins, sufrió una lesión en la medula espinal durante un partido de fútbol americano de la escuela Austin High School. El Abordó al mariscal de campo y no se levantó. Su madre dice que Jordyn está paralizado desde los hombros hacia abajo, pero tiene algo de sensación en los brazos y las piernas. A pesar de la lesión, todavía tiene su gran sonrisa. Su familia le pide a toda la comunidad que se una a ellos esta noche a partir de las 6 p.m. - 8 p.m. para un mitin de oración en Austin High School en 3434 Pheasant Creek Drive. También están pidiendo a todos que se vistan de verde en honor de que septiembre sea el Mes de Concientización sobre las Lesiones de la Médula Espinal. "Lo más importante es que la gente ore con nosotros", dijo la madre de Jordyn.

'WE NEED PRAYERS' Austin High School football player Jordyn Hawkins suffered a spinal cord injury during a junior varsity game two weeks ago. He tackled the quarterback and didn't get up. His mom says Jordyn is paralyzed from the shoulders down but has some feeling in his arms and legs. Despite the injury, he still has his big smile. His family is asking the entire community to join them tonight from 6 p.m. - 8 p.m. for a prayer rally at Austin High School on 3434 Pheasant Creek Drive. They're also asking everyone to wear green in honor of September being Spinal Cord Injury Awareness Month. "My biggest thing is for people to pray with us," Jordyn's mom said.